Омич, одним ударом убивший 3-летнего пасынка, рассказал на видео, как все случилось

Отчима обвиняют в убийстве мальчика, а мать в оставлении ребенка в опасности. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Омской области продолжается расследование убийства 3-летнего малыша. Напомним, отчим сильно ударил ребенка в живот, от полученных травм малыш скончался. Мать тоже не помогла ребенку.

В пресс-службе следственного комитета сообщают, что в ходе следствия провели эксперимент, который попал на видео. Как показал подозреваемый, избиение происходило на кухне. Мальчик стоял лицом к отчиму и после удара сразу упал, схватившись за живот руками. Но на муки ребенка никто не пришел и не помог ему.

Расследование по делу продолжается. Помимо вины отчима, следователи установят и степень вины матери в гибели сына.