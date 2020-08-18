Чат-бот Райффайзенбанка самостоятельно решает четверть клиентских обращений благодаря новым механикам обработки текста

В июне в чат-боте была запущена новая механика обработки сообщений: уточнения. Используя ансамбль моделей машинного обучения, бот определяет степень своей «уверенности» в том, что он правильно понял запрос пользователя, и выбирает ответ. Ранее, если его уверенность в ответе была ниже порогового значения, бот направлял запрос специалисту. Теперь в случаях, когда бот не до конца понимает запрос, он может задать уточняющий вопрос — если пользователь ответит положительно, бот продолжит диалог без помощи человека. Уточнить вопрос бот может только один раз.

«В развитии бота мы стремимся найти баланс между автоматизацией и качественным пользовательским опытом, — подчеркнул Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка. — Наши исследования показывают, что пользователям важно иметь возможность обратиться к человеку, не замыкаясь на боте. Добавив ещё один шаг перед переключением на человека, мы существенно повысили эффективность бота, не ухудшив качество взаимодействия с ним. Теперь ещё больше клиентов смогут решать свои вопросы мгновенно, в любом месте и в любое время».

Также в июне бот научился читать запросы, разбитые на несколько сообщений, идущих подряд. Ранее он переводил диалог на специалиста, если информации в сообщении было недостаточно, чтобы точно понять запрос. Теперь, если информация в сообщении не полная, бот ожидает следующего сообщения на протяжении нескольких секунд, и лишь затем принимает решение об ответе или переадресации вопроса на специалиста.

Райффайзенбанк развивает чаты как формат дистанционной поддержки клиентов с 2017 года. Сейчас это платформа из 11 каналов, в число которых входят онлайн-банк и приложения для предпринимателей и физических лиц, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры.