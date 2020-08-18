Омичи гадают, почему в небе над Омском кружат военные вертолеты

Около десятка боевых вертолетов пролетели в небе над Омском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня пасмурным утром омичи заметили в небе над городом несколько боевых вертолетов. Очевидец успел заснять лишь два из них, но утверждает, что видел их гораздо больше.

- Военные куда-то полетели. Штук пять или шесть уже прошло, - говорит автор видео, пока в его объективе один за другим пролетают два тяжелых вертолета, потревоживших огромную стаю птиц.

Куда могут направляться боевые машины еще и в таком большом количестве не известно, ни о каких учениях местные ведомства не сообщали. Примерное направление движения машин тоже понять не удастся, автор видео не указал никаких координат и ориентиров, где видел строй вертолетов.