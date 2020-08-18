Доход мэра Омска составил 5 миллионов рублей

Оксана Фадина зарабаотала Фото: пресс-служба администрации города Омска

Опубликована налоговая декларация мэра Омска Оксаны Фадиной за 2019 год. Судя по ней, глава города заработала 5 миллионов 68 тысяч рублей.

Есть и информация о списке имущества, которым владеет Оксана Фадина. В собственности у мэра земля в 455 квадратов и жилой дом площадью 145 квадратных метров. Они же в пользовании у ее маленькой дочери.

Кроме того, в пользовании у главы города есть еще дом площадью 205 квадратных метров и земельный участок.

Ранее о доходах отчитался губернатор Александр Бурков. За прошлый год глава региона заработал 7,4 миллиона рублей.