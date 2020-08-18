Губернатор Бурков объяснил, почему не открыли рестораны и кинотеатры в Омске

Работать могут лишь кафе с верандами. Фото: ВКонтакте

После очередного оперштаба в Омской области приняли ряд послаблений. Разрешили работать музеям с индивидуальными экскурсиями, а также бассейнам и детским кружкам.

А вот открыться ресторанам и кафе, у которых нет летних веранд и террас, власти не разрешили. На этом настоял, оказывается, Роспотребнадзор. В омском правительстве были готовы пойти на уступки владельцам заведений, которые давно заявляют о своем скором банкротстве.

- Долго обсуждался вопрос по открытию кинотеатров, по открытию столовых ресторанов, кафе. К сожалению, Роспотребнадзор настоял на том, что мы этого сделать не можем. С учетом всех эпидемиологических показателей, которые есть сегодня в регионе, было принято решение еще подождать все-таки две недели, и, может быть, через неделю будет понимание, когда мы можем обозначить срок для бизнеса для открытия общепита, для открытия кинотеатров, - пояснил губернатор Александр Бурков.