В Омске ищут угонщика «Приоры», который поехал на ней кататься с подругой

Автомобиль угнали из двора в центре города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Омич не обнаружил своего автомобиля во дворе дома после командировки и обратился в полицию. В заявлении мужчина объяснил, что оставил машину "Лада Приора" по дворе дома на улице Пушкина, а сам на несколько дней улетел по делам в Москву.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции заметили, что на кадры попал и сам угонщик. По данным пресс-службы МВД, им оказался мужчина кавказской национальности 30-35 лет на вид, лысый, лицо овальное, носит заметный перстень на левой руке. Рядом с ним на пассажирском сидении была девушка 25-30 лет, худощавого телосложения, с русыми волосами.

Угонщики попали на дорожные камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полиция активно разыскивает автомобиль и угонщиков. Омичей просят сообщить, если кто-то видел преступника. В ведомстве гарантируют анонимность. Заведено уголовное дело по статье "Кража".