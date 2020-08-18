Кинотеатр под открытым небом, детская площадка и новое освещение: Мэр Омска проинспектировала ход благоустройства Театральной площади

Мэр Омска проинспектировала ход благоустройства Театральной площади Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Оксана Фадина провела проверку хода благоустройства Театральной площади у Музыкального театра, которую приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы здесь начались еще в прошлом году. Сейчас подрядчик выполняет второй этап благоустройства. Общая стоимость работ - 62,7 млн. рублей.

Сейчас строители должны провести демонтаж старого асфальтобетонного и плиточного покрытия и выполнить вертикальную планировку на территории сквера со стороны улицы Думской. Займется подрядчик и благоустройством дорожек, освещением, озеленением и малыми формами. В мэрии также сообщили, что особое внимание будет уделяться созданию доступной среды для маломобильных групп населения.

Планируется, что на Театральной площади появятся детская и спортивная площадки в створе в створе улиц Думская и Пушкина, а также зона отдыха с функциональным комплексом. Дизайн обещают самый современный.

- Текущий 2020 год — это уже третий год, когда мы занимаемся благоустройством и развитием паркового пространства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить благоустройство территория у Музыкального театра планируем в следующем году, - рассказала мэр Оксана Фадина. - Это трехлетний проект с серьезным финансированием, и заявка на развитие этой территории у нас тоже амбициозная. Это центр города и нам хочется показать его во всей красе, сделать территорию привлекательной и для гостей города, и для самих омичей. При этом надо учитывать, что у площади комплексный функционал: сюда идут омичи, направляющиеся в театр, и это территория, где летом всегда собирается много горожан разных возрастов, чтобы просто отдохнуть, при этом территория выполняет еще транзитную функцию, поэтому хочется, чтобы это место было действительно привлекательным.

Власти также планируют закольцевать и увязать между собой два соседних парковых пространства - улицу Бударина, которую будут реконструировать дальше в следующем году, и Театральную площадь. По словам Оксаны Фадиной, многим может показаться, что работы идут слишком медленно. Однако подготовительной работе важно уделять особое внимание, по мнению главы города. Тем более в зоне Театральной площади сложное переплетение всех сетей. Строителям приходится работать ювелирно. Оксана Фадина заявила, что при благоустройстве указанных территорий жителей города ожидают приятные сюрпризы.

Власти также планируют закольцевать и увязать между собой два соседних парковых пространства - улицу Бударина, которую будут реконструировать дальше в следующем году, и Театральную площадь. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Как только нулевой цикл будет закончен, начнет появляться определенное пространство и появятся осязаемые архитектурные формы. Здесь есть хорошая сюжетная линия, которая порадует горожан. Кроме того, мы приготовили омичам сюрпризы, тщательно поработали с современными каталогами архитектурных форм. На Театральной площади будут интересные скамейки, мы дали волю поиграть со световым изображением, и я уверена, что вечером здесь будет также уютно и очень интересно, как и днем, — рассказала Оксана Фадина, — На площади Бударина, на откосной стороне реки Омки, будут установлены лавочки, сейчас мы активно работаем со связистами, которым тоже интересен этот проект — разработаем зону свободной раздачи вай-фай. Еще одна смелая задумка — кинотеатр под открытым небом, хотим, чтобы омичи могли сидеть и смотреть фильмы. Над этим мы уже работаем — департамент культуры получил задачу подготовить календарный реестр тех фильмов, которые мы можем показывать вечерами. Опора с экраном будет установлена у Комсомольского моста и экран будет развернут к лавочкам, стоящим на другом берегу. Посмотрели расстояние, просчитали, чтобы это было комфортно глазу, и вид города тоже был красивым.

При этом администрации города пришлось решать и другие серьезные проблемы, например, провести расчистку Театральной площади от незаконно установленных торговых объектов. Для этого приходилось долго судиться с владельцами самостроев.

.Напомним, работы второго этапа благоустройства Театральной планируется завершить к 1 октября текущего года. Реновация территории возле Музыкального театра продолжится в 2021 году.