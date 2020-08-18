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В Омске из-за забитых ливневок затопило только что отремонтированную улицу Бархатовой

Из-за дождей вода хлынула на новое покрытие
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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Омичи удивляются, что вода не утекает в ливневки, а наоборот пребывает из них.

Омичи удивляются, что вода не утекает в ливневки, а наоборот пребывает из них.

Фото: ВКонтакте

Омичи в соцсетях обсуждают недавно отремонтированную улицу Бархатовой. Еще на этапе строительства к ней были вопросы и вот, первые серьезные дожди показали одну из проблем. Ливневки на отремонтированной дороге не выдержали напора воды. Видимо, их затопило и вода просто пошла верхом, образовав большую лужу. Причина - забитая канализация.

- Так сделали дорогу на ул. Бархатовой, во время дождя вода не уходит, а приходит, - комментирует автор свое видео в соцсети.

Сколько продержится из-за этого такой асфальт - большой вопрос. В комментариях омичи не удивлены такой проблеме, а даже шутят о том, что в городе появилась новая система помывки дорог. Другой пользователь заснял на той же улице целый гейзер, бьющий из-под асфальта.