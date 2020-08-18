За неделю от коронавиуса умерли 34 омича

Количество умерших в Омской области с начала пандемии уже составило 136 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпидемия коронавируса в Омской области не ослабевает. Каждый день несколько недель в регионе фиксировали прирост более 100 новых зараженных вирусом, и только в последние два дня этот показатель немного снизился.

Зато показатель смертности растет. В последнюю неделю редко фиксировали менее 5 летальных исходов в сутки. Только 12 и 18 августа этот показатель снизился до 4. Всего за семь дней наблюдений, с 12 по 18 августа, в Омской области скончалось 34 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус. Судя по данным статистики, эпидемия еще не скоро покинет наш регион.