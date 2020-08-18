Омский губернатор сделал заявление о числе зараженных короновирусом за сутки Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На очередном заседании оперштаба власти приняли очередные послабления в Омске. Разрешили работу музеев, бассейнов и детских кружков. Открыться ресторанам и кафе в помещениях пока не разрешили.

Зато заявление об эпидемиологической ситуации сделал губернатор. По его словам, число заболевших в сутки начало снижаться. Второй день в Омской области фиксируют меньше 100 заражений.

- С учетом эпидемиологической обстановки и количества заболевших, хотя мы видим, что оно снижается каждые сутки, мы продлили режим повышенной готовности. Учебный процесс решено начать в очной форме, - сказал омский губернатор Александр Бурков.