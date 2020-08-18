В Омской области за сутки выявили 94 случая коронавируса

Данные статистики по заболеваемости COVID-19 в Омской области пока остаются довольно стабильными. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным регионального оперштаба за минувшие сутки коронавирусом в Омской области заразились еще 94 человека, всего с начала пандемии число зараженных выросло до 8 684.

Число выздоровевших почти равно числу заболевших. Сегодня официально выздоровели 107 человек, всего с начала пандемии 5 640 человек.

К сожалению, без летальных исходов не обошлось. За прошедший день оперштаб зафиксировал 4 смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Общее число умерших в области выросло до 136 пациентов.

В лабораториях провели 2 397 тестов, всего с начала пандемии получено 384 686 результатов исследований на ковид.