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Кафе и рестораны в Омске по решению оперштаба пока открывать не будут

Разрешить работать рестораторы просят уже не первый месяц
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Пока могут работать лишь летние террасы.

Пока могут работать лишь летние террасы.

Фото: ВКонтакте

Завершилось очередное заседание оперштаба в омском правительстве. На нем рассматривался новый пакет послаблений. С 19 августа власти разрешают работу бассейнов и музеев, а также деятельность детских кружков.

А вот открытие кафе и ресторанов в закрытых помещениях снова отложили. Оперштаб не дал добро. По-прежнему разрешено работать только ресторанам и кафе с верандами и террасами. В оперштабе решили вернуться к этому вопросу на следующем заседании.

По информации сайта "Комсомольская правда в Омске", оно состоится сегодня, 18 августа. Однако там главной темой станет открытие школ и и прохождение учебного года.

Ранее владельцы ресторанов не однократно обращались к властям. Бизнесмены с апреля просят разрешить им работать, ведь веранды имеют лишь 5-10% заведений. Многие уже заявили, что их ждет разорение и банкротство.