На омском заводе больше 2 часов тушили пожар в цеху

Пожар тушили 35 спасателей и 9 машин. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

В Омске уже вторую ночь подряд горят крупные хозяйственные постройки. Вчера стало известно о пожаре на СТО для большегрузов, а сегодня пожар случился в одном из цехов завода "Омсктрансмаш".

По данным пресс-службы МЧС, поздним вечером 17 августа около 22:10 в пустом цеху загорелась крыша. Пожар удалось быстро локализовать, а потом и потушить. На это у 35 спасателей и 9 спецмашин ушло чуть меньше 2 часов. А вот разбирать обвалившуюся кровлю пришлось до утра.

Цех давно не работал, поэтому серьезных убытков огонь не причинил, но пострадало почти 600 квадратных метров крыши. О причинах возгорания пока ничего не известно.