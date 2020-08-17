Откроются музеи и бассейны: итоги заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом

В Омске открыли спортивные секции и музеи, а вот открытие кинотаетров и кафе без веранд пока отложили. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершилось заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Радикальных послаблений принято не было.

С 19 августа разрешат работу детских спортивных секций и бассейнов. Также приняли решение о возобновлении работы музеев с индивидуальным посещением и соблюдением санитарных требований. Разрешили репетиции театральным труппам, но без зрителей. Другие учреждения культуры также смогут возобновить репетиции. Никаких спектаклей и представлений пока показывать не разрешат.

Учебный год, как уже сообщалось, начнут с 1 сентября во всех учебных учреждениях. Самые разительные перемены в режиме обучения коснутся школ. Напомним, там детей будут принимать в 3 смены. Возможно, это не все изменения, с которыми придется столкнуться школьникам и учителям, но об этом пока ничего не известно.

А вот открыть свои залы кафе и ресторанам пока не разрешили. Вопрос работы кафе без веранд, также как и открытия кинотеатров рассмотрят на следующем заседании оперштаба. Как отметил Роспотребнадзор, это будет возможно только при улучшении эпидемиологической обстановки.

Стоит отметить, что режим повышенной готовности на территории Омской области решили продлить до 1 сентября.