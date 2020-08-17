Появилось видео с место ДТП на трассе в Омской области, где погибла семья с ребенком

Фото: УМВЛ России по Омской области

Крупная авария, закончившаяся смертью людей, произошла накануне, 16 августа, на трассе Челябинск–Новосибирск в Калачинском районе. 33-летний водитель фуры «Даф» не выдержал безопасной дистанции и влетел в легковой автомобиль. От удара последний отбросило на встречную полосу, где он попал еще под один большегруз.

Очевидцы, проезжавшие почти сразу после аварии, выложили в социальные сети видео ее чудовищных последствий. На записи видно, что шансов на спасение не было ни у кого из находившихся в «Тойоте».

На месте погибли 37-летние родители и их 10-летняя дочь. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, в смертельное ДТП попала семья из Иркутска, которая возвращалась с отдыха в Крыму и заехала навестить родных в Калачинском районе.

Полиция начала проверку по факту случившегося.

Кстати, сегодня, 17 августа, на этой же трассе произошло еще одно серьезное ДТП. Там столкнулись сразу пять машин.