На трассе в Омской области, где накануне погибла семья, снова случилось массовое ДТП с фурами

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Еще одно массовое ДТП случилось на трассе Челябинск–Новосибирск в Омской области сегодня, 17 августа, днем.

По предварительным данным, водитель большегруза «Даф» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди «Тойотой Ленд Крузер». От удара легковушка вылетела на обочину. Возможно, именно это и спасло жизнь находящимся в ней людям.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

«Даф» после этого столкнулся с еще одной фурой марки «Ман» и с «газелью». Последнюю откинуло на «пятерку».

– В результате ДТП водитель автомобиля «Даф» обратился за медицинской помощью, – рассказал в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, это уже вторая серьезная авария на трассе Челябинск–Новосибирск за последнее время. Накануне там насмерть разбилась семья с ребенком. ДТП также случилось из-за того, что водитель фуры въехал в легковушку.