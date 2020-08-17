В полиции прокомментировали сообщения о минировании жилых домов в Омске

Опасные вещества искали в зданиях с помощью собак. Фото: Тимур ХАНОВ

Сегодня утром в соцсетях появилось сообщение о минировании нескольких жилых домов, а также магазинов и зданий судов. Омичи сомневались в реальности угрозы и говорили об учениях.

В пресс-службе полиции сообщили, что в утренние часы в полицию поступили сообщения о минировании 4 жилых зданий и 9 судов. На всех объектах были проведены проверки, для этого людей и эвакуировали. После окончания проверок все омичи смогли вернуться в квартиры и на рабочие места.

- В ходе проверок веществ или предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено, - прокомментировали в пресс-службе МВД.