Экспертиза: найденные в лесу В Омской области останки принадлежат матери и дочери Меркушиным

Тела матери и дочери искали больше года.

В страшной истории семьи Меркушиных, наконец, поставили точку.

В региональном СУ СК подтвердили, что найденные в июле в лесу Горьковского района тела принадлежат матери и дочери Меркушиным. Бесчеловечную расправу над своими близкими устроил глава семьи Олег Меркушин.

По свидетельству друзей семьи, 50-летний мужчина буквально изводил беспочвенной ревностью свою 40-летнюю супругу Марину. В итоге дошло до того, что ей разрешалось выходить только на работу и в магазин. Но даже это не спасло жертву домашнего тирана.

Сначала семью Меркушиных объявили в розыск. Но скоро стало понятно: никого из них уже нет в живых.

В тот роковой день год назад он, судя по всему, нашел новый повод для скандала. Потом схватил на кухне нож и убил жену, а заодно и их общую 15-летнюю дочь Кристину, которая, видимо, попыталась защитить маму. Обеспокоенная долгим отсутствием Марины на работе, ее подруга на следующий день пришла к ней домой и увидела страшную картину. Входная дверь была открыта, вся комната – залита кровью. А в соседней находился только младший сын Меркушиных. Малыш спал и не знал, куда пропали все остальные.

Всех их сначала объявили в розыск. Но вскоре стало понятно: скорее всего, глава семьи убил своих жену и дочь. Спустя девять дней после исчезновения он покончил с собой – тело Олега нашли в заброшенном доме на окраине Калачинска.

Меркушин вывез тела убитых на этом авто, которое позже бросил в лесу.

Позже в лесу соседнего Горьковского района обнаружили его машину. В ней были тщательно замыты все следы. Кроме того, убийца не оставил предсмертной записки и даже не указал, где спрятал тела убитых.

И вот спустя год поисков их нашли в 1,5 км от места, где наткнулись на автомобиль Меркушина. Чтобы исключить любые сомнения, следователи отправили останки на геномную экспертизу. На днях пришел ее результат. Она подтвердила: это трупы Марины и Кристины. Теперь родные, наконец, смогут их похоронить по-человечески.