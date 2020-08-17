В Омске избили таксиста, отказавшегося везти лишнего пассажира

Недовольные заказчики избили водителя такси до потери сознания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неприятностями для омского таксиста обернулся ночной вызов. Компания из 5 молодых людей хотела попасть с Космического проспекта в СНТ "Восток". Когда мужчина приехал, сразу предупредил заказчиков, что нарушать правила не будет и лишнего пассажира не повезет. Компания согласилась оставить одного человека, но была этим очень недовольна.

По пути между заказчиками и таксистом спор продолжился, тогда водитель остановился и попросил всех выйти. Молодых людей такая просьба не устроила, они избили таксиста до потери сознания, забрали из машины видеорегистратор и телефон и ушли.

По данным пресс-службы полиции, на таксиста напали двое жителей Чкаловского поселка 26 и 27 лет. Их задержали в садовом товариществе, при себе у них были и похищенные вещи. На омичей возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.