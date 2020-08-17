Ремонт дорог в Омской области идет с опережением графика

По состоянию на 17 августа кассовое исполнение нацпроекта составляет 53%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омской области продолжается ремонт магистралей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ситуацию с ходом работ сегодня обсуждали на заседании Проектного комитета Омской области под руководством Губернатора Александра Буркова.

Как выяснилось, ремонт проводится даже с опережением графика. По состоянию на 17 августа, кассовое исполнение нацпроекта составляет 53%. Работы ведутся на 34 объектах. Об этом губернатору доложил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

В городе Омске за счет экономии, полученной по результатам закупок, на сумму 65,5 млн. руб. дополнительно отремонтируют 3 дороги. Контракты заключат 21 августа.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, в Омской области отремонтируют 38 участков автомобильных дорог, 18 из которых – регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделят 4,8 млрд. рублей.