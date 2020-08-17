После жалоб омичей, дорожным рабочим на улице Орджоникидзе выдадут яркие жилеты

Помимо жилетов у рабочих также нет сигнальных конусов и спецзнаков. Фото: ВКонтакте

Незаметностью рабочих на дороге озаботились омичи в соцсетях. Жительница написала гневный пост о том, что дорожники работают без специальных светоотражающих жилетов и дорожных знаков на улице Орджоникидзе.

- Ни на одном их дорожных рабочих нет сигнального жилета! Или у Вас их в запасе еще много(имею в виду рабочих)? - возмущалась в посте авто-леди, добавив, что уже бывали случаи, когда водители сбивали рабочих на дороге.

В управлении дорожного хозяйства и благоустройства в ответ на беспокойства граждан ответили, что такими действиями ООО «АртРемСтрой» грубо нарушают технику безопасности.

- За отсутствие дорожных знаков в месте проведения производственных работ в адрес подрядной организации (ООО «АртРемСтрой») направлено предписание с требованием в ближайшее время устранить нарушения и в дальнейшем не допускать подобного во избежание аварийно-опасных ситуаций и несчастных случаев, – сообщили ведомстве.