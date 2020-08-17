Назван график работы трех смен, на которые разделят омских школьников с 1 сентября

В департаменте образования рассказали, как будут делить детей на 3 смены. Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились подробности организации учебного процесса с 1 сентября. О введении трех смен в омских школах вместо двух говорили давно, но точная информация появилась только сейчас. О том, в какое время школьники будут начинать занятия рассказала первый заместитель директора департамента образования Наталья Васильева.

- Планируется разведение по потокам по нелинейному расписанию обучающихся: кто-то будет приходить к 8:30, другие – к 11:00, а третьи – к 13:00, чтобы минимизировать контакты детей.Обучение у каждого класса будет проходить в одном кабинете (не считая уроков труда, физкультуры и информатики) – это тоже способ предотвращения смешивания детей, - рассказала чиновница РИА "ОмскИнформ".

Питаться в столовой школьники будут в разное время. Также она уточнила, что на входе в школу у каждого ребенка будут измерять температуру. Если появятся подозрения на болезнь, на занятия ребенка не пустят. Придется сидеть дома до подтверждения или опровержения диагноза.