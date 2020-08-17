От коронавируса в Омской области умерло 5 человек

Общее количество смертей с начала пандемии уже превысило 130 случаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сетки в Омской области от коронавируса скончались 5 человек. Всего с начала пандемии в регионе не справились с болезнью 132 пациента с подтвержденным диагнозом.

Смертность от COVID-19 в области остается стабильно высокой. Уже неделю число летальных случаев каждый день стабильно держится в районе 5. Только в минувшие выходные общее число умерших составило 11 человек.

Хотя и количество выздоровевших начинает постепенно увеличиваться. Сегодня официально зарегистрированный показатель 100 человек. Всего с начала пандемии выздоровело больше 5,5 тысяч, а именно 5 533 человека.