Асфальтовый завод в Омске превысил выбросы бензоперена в 46 раз

Работу одной из установок приостановили на 90 дней. Фото: пресс-служба УФСИН по Омской области

Омичи не прекращают жаловаться на неприятные запахи в городе. Недавно последствия выбросов ощутили омичи во всех районах города. Тогда последовали массовые проверки крупных предприятий, которые могут быть причастны к загрязнениям.

Один из возможных источников сегодня закрыли. Как сообщают в пресс-службе судебных приставов, временно приостановили работу асфальтосмесительной установки в поселке Горячий Ключ. В ведомстве уточняют и пугающие цифры замеров выбросов. Содержание бензоперена рядом с установкой превышало норму в 46 раз, взвешенных веществ в 9,2 раза и угарного газа в 3,3 раза.

Сейчас по решению суда установка не работает и приостановила свою работу на 90 дней. За соблюдением сроков ограничений и устранением нарушений будут следить судебные приставы.