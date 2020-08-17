В Омской области впервые за месяц выявили менее сотни зараженных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки. По данным пресс-службы областного минздрава на понедельник, 17 августа, в регионе выявлено 99 новых заразившихся. Это самая низкая цифра за последний месяц. Напомним, наш регион даже находился в десятке субъектов с самым высоким суточным приростом зараженных. Сейчас Омская область находится на 12-м месте.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-10. В общей сложности с начала пандемии в регионе умерли 132 заболевших ковидом.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 590 случаев заражения COVID-19, около 5,5 тыс. больных уже выздоровели.

Судя по статистике в других регионах, зараза все-таки начала отступать. В соседних Новосибирской и Тюменской областях уже только по 53 зараженных за сутки.