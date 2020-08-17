Омич поссорился с сожительницей, и в отместку на глазах у ее детей расстрелял котенка

ЧП случилось в селе Нижнеиртышское. 40-летний мужчина поссорился с сожительницей. В качестве «наказания» схватил пневматическую винтовку и на глазах у маленьких детей женщины расстрелял их котенка.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Выяснилось, что садист был уже неоднократно судим – за кражи, угрозу убийством, хулиганство и нарушение неприкосновенности жилища. За жестокую расправу над животным он имеет все шансы вернуться за решетку. Вероятно, его семья против этого будет возражать несильно.

– В рамках предварительной проверки проведены баллистическое и ветеринарное исследования, заключения которых подтвердили, что животное скончалось от полученных травм, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Действия злоумышленника квалифицированы по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть».

Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.