Погибшая в страшном ДТП в Омской области семья возвращалась с отдыха на море

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, трагедия случилась на трассе Челябинск–Новосибирск в Калачинском районе. Водитель большегруза не выдержал безопасную дистанцию, и многотонная махина влетела в ехавшую впереди «Тойоту». От удара легковушку вынесло на встречную полосу, где на нее наехала еще одна фура.

В результате машину сильно покорежило, все находившиеся внутри – 37-летние мужчина и женщина и 10-летняя девочка – погибли на месте.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, в «Тойоте» ехала семья из Иркутска. Родители с ребенком возвращались с отдыха в Крыму. По пути навестили родных в Калачинском районе и двинулись дальше – в свою последнюю в жизни поездку.

В полиции начали проверку, после которой выяснятся все обстоятельства случившегося.