В Омске наказали мужчину, слившего содержимое ассенизаторской машины в городскую ливневку

За загрязнение окружающей среды нарушителя оштрафовали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омич заметил, как возле дома на улице 10 лет Октября, 176 остановилась ассенизаторская машина и водитель начал сливать содержимое цистерны в городскую ливневую канализацию. Неравнодушный мужчине снял происходящее на видео и выложил запись в социальные сети.

После этого поста силовики начали проверку и вычислили нарушителя.

– На основании указанных данных было возбуждено административное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьей «Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – По результатам расследования установлен гражданин, совершивший указанное деяние, в связи с чем виновное лицо привлечено к установленной законом ответственности в виде штрафа.