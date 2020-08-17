Доход губернатора Буркова увеличился на 1,5 млн

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Обнародованы декларации о доходах чиновников областного правительства за 2019 год.

Выяснилось, что достаток главы региона Александра Буркова увеличился на 1,5 млн и составил 7,4 млн рублей. Машина за главой региона не числится, продал он в прошлом году и принадлежавший ему автоприцеп. В остальном его имущественное положение осталось неизменным. Бурков по-прежнему владеет половиной квартиры площадью 180 кв. м, жилым домом в 38 кв. м и участком земли в 2 401 кв. м. Кроме того, совместно с женой он владеет квартирой площадью 272 кв. м.

Доход супруги губернатора за год вырос вдвое – 1,2 млн рублей по сравнению с 667 тысячами в 2018-м. В ее собственности находятся квартира площадью 43 кв. м, по четверти квартиры и жилого дома, гаража и шесть соток земли. Также на ее имя зарегистрирован автомобиль Audi Q5.