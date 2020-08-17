В ФСБ задержали двоих омичей с 10 килограммами героина

Двум омичам грозит по 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске накрыли еще одних торговцев наркотиками. На этот раз специалисты регионального УФСБ задержали торговцев героином. Как сообщают в ведомстве, ими оказались двое 20-летних омича.

Их задержали в лесу, где они собирались расфасовывать очередную партию наркотиков. При себе у них обнаружили 10,7 килограммов героина. Его омичи планировали сбыть через интернет-магазин в крупных городах Сибири.

По данным пресс-службы УМВД по Омской области, на парней завели уголовное дело по статье покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.