В Омске сообщили о минировании несколько жилых домов

Омичи заметили людей в форме около нескольких жилых домов, а потом жильцов экстренно эвакуировали. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появилось тревожное сообщение от местной жительницы. Она утверждает, что в районе Амура заминировано два жилых дома, один на улице 24 Северная, второй на 27 Северной. Автор поста пишет, что не обошлось без эвакуации.

В комментариях местные жители подтверждают, что их эвакуировали на улицу, люди вынуждены стоять у подъездов. Правда, многие сомневаются, что для эвакуации были серьезные основания. Предполагают, что это какие-то учения.

- Все на улице стоят на 24 Северной. Людей подняли из квартир только зря, - пишут местные жители в комментариях.

Также сообщают о возможном минировании арбитражного суда и "Магнит" на улице Челюскинцев. В пресс-службе полиции происходящее пока никак не комментируют.