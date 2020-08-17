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Чиновник из Омской области пять лет изображал, что работает учителем

Благодаря этой махинации он получил выплаты на полмиллиона, на которые не имел права
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Чиновник пять лет получал выплаты, на которые не имел права.

Чиновник пять лет получал выплаты, на которые не имел права.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омской области будут судить главу главу села Орлово из Тарского района. По документам, с 1990 по 2015 годы чиновник работал учителем в местной школе. При этом фактически последние пять лет не выполнял свои обязанности, за него информатику преподавал другой человек.

Однако и за этот период он также получал выплаты, на которые не имел права.

– Таким образом, необходимый для досрочного назначения страховой пенсии по старости специальный трудовой стаж педагогической деятельности у мужчины отсутствовал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Всего с момента назначения пенсии в 2015 году ему было выплачено более 500 тысяч рублей. Уголовное дело по существу рассмотрит Тарский городской суд Омской области.