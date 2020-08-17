В Омске парень на мопеде сбил маленькую девочку

У 19-летнего водителя скутера уже успели забрать права за многочисленные нарушения. Фото: Сергей ГАПОН

Стало известно об очередном наезде на ребенка во дворе дома. На этот раз авария произошла на Левом берегу во дворе дома №2 по улице Крупской. Молодой человек на мопеде сбил девочку 9 лет, которая каталась на самокате. Ребенка доставили в больницу, но известно, что травм серьезно угрожающих здоровью она не получила.

Как уточняют в пресс-службе ГИБДД, наезд произошел в 20:40, 16 августа. Водителем скутера был 19-летний местный житель. Раньше у него были автомобильные права, но их он уже успел лишиться. Окончательные причина произошедшего будут установлены в ходе проверки.