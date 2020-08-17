Безработный Виктор Камерцель заявился на выборы в Омской области

Камерцель претендует на место депутата. Фото: Иван МАКЕЕВ

На выборы в Любинском районе заявился тезка и однофамилец бывшего главы регионального УМВД.

Известно, что временно безработный 47-летний Виктор Камерцель, претендует на место депутата в Совет Новокиевского поселения. Кстати, на данный момент уроженец Павлодарской области живет не в селе, интересы которого планирует представлять, а в соседней деревне Смоляновке.

Также омские СМИ сообщают, что у претендента имеется судимость, погашенная в 2007 году. Если эта информация верна, то Камерцель не может претендовать на должность в госорганах.