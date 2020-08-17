Из-за сильного пожара на СТО в Омске обрушилась крыша

Фото: скриншот видео ("ЧП Омск")

Серьезное ЧП случилось поздно вечером в воскресенье, 16 августа, на улице Седова в Старом Кировске.

По информации областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре в здании склада в Кировском округе Омска поступило в 21.11. На момент приезда первых пожарных расчетов огнем была охвачена крыша на площади 600 квадратных метров. Из-за пожара кровля частично успела обрушиться. От МЧС на тушение привлекли 14 единиц техники и 61 человек личного состава. Открытое горение удалось ликвидировать в 22.37

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Выяснилось, что загорелось помещение станции техобслуживания площадью 12 на 20 метров. Позже в социальные сети очевидцы выложили видео с места происшествия. Видимо, они были обеспокоены судьбой своих близких, работающих на СТО.

- Ищите наших! - кричит за кадром женщина.

По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших. Причины и обстоятельства ЧП, а также материальный ущерб будут установлены после проверки.