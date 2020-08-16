Стало известно, какая погода будет в Омской области в начале недели

Августовская погода придется по вкусу не только людям, но и грибам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале следующей недели омичей ждет теплая, солнечная, с небольшими дождями погода.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 17 августа, в регионе ночью ожидается +10...+15, днем +19...+24 градуса. Ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, в отдельных районах порывами до 15-18 м/с. Местами кратковременный дождь, гроза.

Во вторник, 18 августа, ночью будет +10…+15, днем +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с. Местами небольшой дождь, гроза.

В среду, 19 августа, ночью прогнозируют +9…+14, днем +15…+20 градусов. Ночью ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Местами небольшой дождь. Днем ветер юго-западный 7-12 м/с. Дождь.