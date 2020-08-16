В Омской области продолжают держаться рекордные с начала пандемии цифры по смертности от COVID-19

В Омской области уже несколько дней подряд фиксируется самое большое с начала пандемии число умерших от коронавируса. В субботу, 15 августа, скончалось рекордное число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – шесть человек. Сегодня, 16 августа, к печальному списку добавились еще пятеро. Ранее на прошлой неделе также регистрировали по пять умерших за сутки. В общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 127 человек.

А вот прирост случаев заражения за сутки пошел на небольшой спад. По данным областного минздрава на 16 августа, в регионе выявлено 103 новых зараженных (всего – 8 491). Выздоровел 81 пациент (всего – 5 433).

География распространения новых заражений COVID-19 в Омской области выглядит так: Омск – 71, Калачинский район –7, Большереченский район – 5, Омский район – 4, Москаленский район – 3, Тюкалинский, Черлакский, Нововаршавский районы – по 2, по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Муромцевском, Исилькульском, Кормиловском, Любинском, Шербакульском, Полтавском и Тарском районах области.

Также сообщается, что под наблюдением медиков находится 1 781 человек, сняты с него 47 978 омичей. За сутки сделано 4 359 тестов, за весь период от начала эпидемии – 380 646.