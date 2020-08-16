На видео попало, как омские силовики накрыли нарколабораторию

Омичи выращивали коноплю. Фото: vk.com

Полицейские нагрянули в слесарную мастерскую в Советском округе, которую арендовали двое омичей. Выяснилось, что мужчины выращивали там коноплю и производили наркотики.

Кроме того, в квартире у старшего брата одного из задержанных также нашли наркотики – 390 граммов конопли и почти полкилограмма марихуаны.

– Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области установили, что братья действовали независимо друг от друга, – рассказали в пресс-службе областной полиции. – В первом случае уголовное дело возбуждено за незаконное производство и сбыт наркотиков, во втором – за хранение.