Омичи вышли на масштабные поиски мальчика, пропавшего почти полмесяца назад

Фото: «Доброспас-Омск»

17-летний Виталий Некрасов пропал еще 3 августа с тех пор родные и близкие не представляют, где находится их ребенок. Проводившиеся все это время поиски пока не дали никаких результатов.

Сегодня, 15 августа, волонтеры отряда «Доброспас-Омск» снова собрались на масштабную акцию. Они будут прочесывать окрестности села Сорочино в Калачинском районе, где потерялся Виталя.

Если вам известна какая-либо информация об исчезновении мальчика или вы хотите присоединиться к его поискам, звоните по т. 8-999-470-10-08.