За сутки в Омской области от коронавируса умерли еще 6 человек

В регионе выявлено 107 новых заразившихся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская область выбыла из десятки российских регионов с самым большим суточным приростом заразившихся ковидом. Сейчас мы находимся на 11 месте, но ситуация по-прежнему остается серьезной.

По данным областного минздрава на субботу, 15 августа, в регионе зарегистрированно 107 новых случаев заражения. Общее число заболевших по региону – 8 388.

Выздоровевших по сравнению с заболевшими оказалось на два человека больше – 109 (за весь период – 5 352).

У сожалению, за сутки умерли еще шесть пациентов с коронавирусом. Общее число жертв заразы в области выросло до 122 человек.

Также минздрав сообщает, что распространение заболеваемости за сутки выглядит следующим образом: Омск – 95 новых случаев заболевания, Любинский район – 3, Павлоградский район – 2, по одному новому пациенту в Называевском, Калачинском, Шербакульском, Омском, Муромцевском, Кормиловском и Марьяновском районах.

Под домашним наблюдением медиков по-прежнему находятся 1 481 человек, сняты с медицинского наблюдения 47 561 человек. За сутки в омских лабораториях было проведено 2 921 исследование, всего за весь период было проведено 376 291 исследование.