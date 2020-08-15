На видео попало, как омич выместил зло на машине из-за того, что его не пропустили на переходе

Фото: «ЧП Омск»

Видимо, не задался день у омича, который встретился водителям накануне. Неуравновешенный мужчина пытался перейти дорогу. Когда первое авто перед ним не затормозило и он не успел по нему пнуть, решил вместить обиду на ехавшей следом машине. Судя по всему, то, что за рулем была девушка, вселило в хулигана храбрость, и он с размаху стукнул по бензобаку, оставив на крышке вмятмну.

– Шкоду не успел пнуть, а автомобиль супруги повредил ногой, – негодует в соцсетях муж потерпевшей. – И быстренько скрылся с места происшествия. Есть свидетели. ДТП оформлено. Было бы неплохо ответить за свои действия добровольно.