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В омском воздухе снова обнаружили опасный хлороводород

На этот раз ядовитым газом дышали жители Ленинского района
Анна МикулаАнна МикулаАннаМикула
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Омичам то и дело рассказывают, чем их травили. Но даже после этого ситуация никак не меняется.

Омичам то и дело рассказывают, чем их травили. Но даже после этого ситуация никак не меняется.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе омичи снова массово жаловались на химических запах, ставший особенно удушливым ночью. Опасения местных жителей оказались ненапрасными – их снова травили ядовитым газом.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 13 августа, в Омске зафиксировано превышение в 1,8 раза предельно допустимой концентрации ю хлорида водорода. Нарушение выявили в Ленинском округе.

При этом в целом по городу уровень загрязнения воздуха также оказался повышенным.