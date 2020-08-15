В омском воздухе снова обнаружили опасный хлороводород

Омичам то и дело рассказывают, чем их травили. Но даже после этого ситуация никак не меняется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе омичи снова массово жаловались на химических запах, ставший особенно удушливым ночью. Опасения местных жителей оказались ненапрасными – их снова травили ядовитым газом.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 13 августа, в Омске зафиксировано превышение в 1,8 раза предельно допустимой концентрации ю хлорида водорода. Нарушение выявили в Ленинском округе.

При этом в целом по городу уровень загрязнения воздуха также оказался повышенным.