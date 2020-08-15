На размытой трассе в Омской области перевернулся трактор: двое погибших

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Муромцевский район известен, наверное, на всю область своими ужасными дорогами. Проезд по ним – часто приключение не для слабонервных.

Одну из них не смог преодолеть даже трактор. На снимке с места происшествия видно, что проезжую часть размыло после недавнего ливня, и она превратилась в месиво из скользкой глины. Возможно, это и стало причиной страшной аварии со смертельным исходом.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

– 14 августа около 15.10 поступило сообщение о ДТП на полевой дороге Муромцево – Карбыза, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Предварительно установлено, что 21-летний водитель трактора «МТЗ 50Л», двигаясь со стороны села Карбыза, в районе 44 км дороги не справился с управлением.

В результате трактор завалился в левый кювет и перевернулся. Водитель трактора, а также его 31-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой.

Окончательно обстоятельства и причины происшедшего установят в ходе проверки.