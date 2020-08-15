В Омской области арестовали замглавы Таврического района

Чиновника обвиняют в получении крупной взятки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместителя главы Таврического района отправили в изолятор на время следствия. Владимира Коновалова, который, кстати, отвечал в местной администрации за правопорядок, теперь и самого обвиняют по уголовной статье – за крупную взятку.

– Он обвиняется в получении денежных средств за передачу муниципального имущества по договору аренды юридическому лицу на льготных условиях, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Омской области.

По решению суда, Коновалова арестовали на два месяца, до 12 октября.