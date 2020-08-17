В Омске более 500 жильцов сидели без газа 5 дней

Газа в доме не было 5 дней из-за бумажной волокиты. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Несколько дней назад в многоквартироном доме по улице Кирова отключили газоснабжение. Тогда в доме выявили утечку, но оперативно устранили ее в тот же день. А вот газ в квартиры более 500 омичей так и не вернулся.

Когда в дело вмешалась прокуратура, выяснилось, что не был заключен договор на техническое обслуживание газопровода из-за чего жильцам не могли дать газ 5 дней.

- Собственником газопровода является Территориальное управление Росимущества в Омской области, которое передало в 2011 году имущество по договору аренды АО «Омскоблгаз». В 2019 году данная организация уведомила собственника газопровода о расторжении договора аренды, после чего последний передал объект в собственность муниципального образования г. Омска. Вместе с тем, из-за несоответствия порядка передачи объектов в собственность, предусмотренного действующим законодательством, государственный кадастровый учет и регистрация права были приостановлены, - пояснили в пресс-службе областной прокуратуре.

Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.