После падения штукатурки с потолка, омскую гимназию признали аварийной

Всех учеников экстренно переводят в другие школы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Грядет начало учебного года. Чуть больше двух недель осталось до 1 сентября. И именно в это время в Омске закрыли одну из школ. Здание гимназии №88 признали аварийным. Уже не раз там падали крупные куски штукатурки с потолка, но вопросом капитального ремонта здания озаботились только сейчас, перед самым началом учебного года.

Представители министерства образования рассказали, что ремонт понадобится действительно серьезный. В школе нужно усилить фундамент, стены, заменить деревянные перекрытия и полностью восстановить вентиляцию. По прогнозам ремонт смогут начать только в следующем году и затянется он точно надолго, ученикам гимназии, скорее всего, не один год придется ходить в соседние школы.

По заявлениям минобразования учеников распределят по двум ближайшим школам №40, с углубленным изучением отдельных предметов и №43. Все классы будут переходить в новые учебные заведения в полном составе со своими классными руководителями. Процедуру по отчислению и зачислению детей обещают провести в короткие сроки в упрощенном формате. После организационных собраний с родителями их будут приглашать для подачи документов по заранее составленному графику.

- Обучающиеся с 1-го по 6-й классы (15 классов) в количестве 414 обучающихся совместно с учителями гимназии № 88 будут распределены в помещения школы № 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Обучающиеся с 7-го по 11-й классы (10 классов) в количестве 260 человек совместно с учителями будут распределены в помещения гимназии № 43. Все дети будут обучаться в две смены, – уточнили представители департамента.

Также проблем не должно возникнуть и с учебниками. Школьников обеспечат необходимым из библиотечного фонда гимназии №88. Так как одна из школ, гимназия №43, находится на значительном удалении от гимназии №88, ученикам старших классов, которых туда переводят, придется добираться на транспорте. Для этого всем школьникам планируют выдать транспортные карты с ежемесячным пополнением за счет бюджета.