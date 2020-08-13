Стало известно, когда в Омске перекроют Юбилейный мост

Ограничения будут действовать с вечера воскресенья до утра понедельника. Фото: ГИБДД России по Омской области

В Омской госавтоинспекции предупреждают водителей об ограничении движения по Юбилейному мосту в грядущие выходные. С 23:00 16 августа (воскресенье) до 4:00 17 августа (понедельник) движение всех видов транспорта перекроют на участке:

- от ул. Щербанева до ул. Лермонтова;

- Юбилейный мост;

- дорогу от ул. Ленина до ул. Лермонтова;

Ограничения движения связаны с записью видеоконцерта к 80-летию со дня основания Омской Филармонии. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации. Музыканты запишут поздравление в нескольких памятных местах Омска.

В ГИБДД просят водителей заранее планировать маршрут с учетом ограничения движения и внимательнее относиться к своей и чужой безопасности на дорогах, обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.