Омские больницы возобновят прием специалистов

В области начнут принимать все врачи, горожанам пока придется довольствоваться услугами офтальмологов. Фото: Омская Губерния

В министерстве здравоохранения Омской области приняли решение возобновить прием у узких специалистов в больницах. Врачи начнут прием во всех районных больницах по всем профилям сразу. А вот жителям Омска пока будут доступны только услуги врачей клинической офтальмологической больницы им. Выходцева. Но в ближайшее время в ведомстве обещают возобновить оказание специализированной медицинской помощи и в других больницах, где она оказывалась до пандемии коронавируса.

- В медицинских учреждениях, все готово, чтобы принять пациентов – соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы (антибактериальная обработка рук, термометрия, обязательное ношение масок и соблюдение необходимой дистанции), - заверили в минздраве.

Также в ведомстве отметили, что попасть на прием можно будет только по талонам. Их будут выдавать в регистратуре и в электронной приемной, где можно получить их онлайн. О точной дате начала приема пациентов узкими специалистами пока не сообщается.