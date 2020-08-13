Проблему выбросов в Омске губернатор хочет решить на федеральном уровне

Губернатор уделяет особое внимание теме экологии. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Проблема выбросов в Омске продолжает стоять очень остро. Губернатор уделяет особое внимание теме экологии. Александр Бурков рассчитывает повлиять на ситуацию с помощью внесения предложений в федеральное законодательство. Это может помочь решить проблему.

Как рассказали в областном правительстве, губернатор предлагает усовершенствовать работу контрольно-надзорных органов для выявления нелегальных предприятий, загрязняющих воздух. Александр Бурков считает, что за отсутствие или недостоверные сведения о выбросах любое предприятие должны штрафовать. С законодательной экологической инициативой глава региона намерен выйти на федеральный уровень.

В предлагаемых губернатором изменениях речь идет о том, чтобы перед законом были равны все предприятия с выбросами, независимо от присвоенного им класса опасности. Как считает Александр Бурков, даже если предприятие не встало на учет, но производит выбросы - должно отвечать. То же самое и о достоверности заявленных выбросов: если предприятие искажает информацию, оно должно нести ответственность и за подлог, помимо штрафа за непосредственное загрязнение воздуха.

Отметим, что ранее губернатор уже неоднократно высказывался на тему экологии в Омске.

- Давайте будем объективными: зачастую сильнейшими загрязнителями являются неучтенные, скрытые источники в так называемых серых зонах. Необходимо продолжить работу по их выявлению и постановке на учет, - отмечал глава региона в отчете ЗакСобранию.

Президент Владимир Путин включил Омск в число 12 городов – крупных промышленных центров, где нужно решать проблему загрязнения воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель проекта «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды», директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков уверен, что если на региональном уровне удастся добиться того, чтобы все предприятия первого класса опасности были выявлены и оборудованы системой автоматического контроля выбросов, то этого будет достаточно для того, чтобы решить проблему выявления производств, которые влияют на экологию.

Ранее президент Владимир Путин включил Омск в число 12 городов – крупных промышленных центров. Ситуацию в них должно исправить снижение объема загрязняющих воздух веществ на 20%.