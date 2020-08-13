«Дурак дураком был»: Пьяный омич устроил стрельбу из окна квартиры

У стрелка в квартире хранилось несколько ружей и карабин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздним вечером в Октябрьском округе Омска жители многоквартирных домов на улице 8-я линия услышали несколько громких хлопков. Сразу стало понятно, что это не петарды, звуки были очень громкими. Обеспокоенные граждане позвонили в полицию.

В пресс-службе УМВД сообщают, что стрелком оказался 53-летний местный житель. Вечером он выпивал дома с гостями и решил продемонстрировать свой арсенал оружия, а потом и показать, как умеет стрелять. Он высунулся из окна кухни и несколько раз выстрелил из карабина в воздух.

Полицейские стрелка задержали, его арсенал изъяли. У мужчины хранилось несколько охотничьих ружей «ИЖ-58 МА», «МР-153» и карабин «Вепрь-пионер». Оружие находится на хранении в отделении полиции, а на омича составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав на оружие.

В ходе допроса сам стрелок утверждал, что стрелял всего один раз в воздух холостыми патронами.

- Патроны холостые были, как петарды. Вечером нарушили. Да что говорить?! Дурак дураком был, - рассказал задержанный.